Shakira constrói muro entre residência dela e da ex-sogra, afirma site espanhol

Mais de seis meses após a separação de Shakira e o jogador aposentado Piqué, a cantora não quer saber de deixar os bastidores do fim da relação escondidos. Já lançou uma música repleta de indiretas para o esportista e a nova namorada e alfinetou até a antiga sogra, ao colocar uma fantasia de bruxa na varanda.

Agora, para cortar de vez a relação com os familiares de Piqué, a colombiana está construindo um muro no terreno para separar sua residência e a casa da ex-sogra. É o que afirma o jornal espanhol Marca, que diz que os planos dela de se mudar para Miami com os filhos foram adiados por conta da saúde de seu pai.

Segundo a publicação, máquinas de construção foram vistas no terreno. As duas casas, apesar de independentes, são conectadas por alguns acessos. Na música “Musics Sessions”, Shakira faz diversas referências ao ex e a atual, uma delas quando diz “eu valho duas de 22”, a idade de Clara Chía, apontada como nova namorada de Piqué.

O casal se separou em junho do ano passado, após 11 anos juntos, quando boatos de traição do ex-jogador começaram a surgir. Os ex-casal têm dois filhos juntos: Milan, 9, e Sasha, 7.