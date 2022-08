Seu Jorge estará em série biográfica sobre Anderson Silva na Paramount+

A produção “Anderson Spider Silva” vai contar a vida do lutador brasileiro, um dos mais importantes da história do MMA

Seu Jorge, 52, deve ser um dos principais nomes da série “Anderson Spider Silva”, confirmada pela Pamamount+ nesta segunda-feira (15). A produção vai contar a vida do lutador brasileiro, um dos mais importantes da história do MMA.

“O Anderson Silva é um grande vencedor”, diz Seu Jorge. “É uma honra representar um personagem tão importante na história da vida dele. Ver a biografia da vida desse atleta sendo contada é a maior alegria porque são essas histórias brasileiras que inspiram as pessoas.”

Na trama, ele vai interpretar Benedito, tio do atleta que o criou desde pequeno. “Sou muito amigo do Anderson, adoro ele e toda família”, canta o intérprete. “E, para mim, está sendo muito mais que um presente poder ajudar a contar essa história.”

O contrato de Seu Jorge com a Paramount prevê ainda outro projeto para a plataforma de streaming do grupo. Ele vai estrelar um filme original com temática natalina. Segundo a empresa, o longa ainda está em fase de desenvolvimento, mas a ideia é que seja uma história “repleta de emoção e diversão”.

Os roteiros das duas produções saíram do projeto Narrativas Negras, criado para ampliar a diversidade de histórias contadas pela ViacomCBS. Ambas serão produzidas pela VIS, divisão de estúdios da Paramount.