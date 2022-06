Seu Jorge customiza Fusca que ganha a cor de sua pele

O próprio cantor batizou o trabalho como “Black Service”, que na tradução literal quer dizer “serviço de preto”

Seu Jorge, 51, resolveu fazer uma transformação num Fusca 1979 que ele tem. Originalmente da cor verde e cheio de questões a resolver, o artista decidiu recorrer a uma oficina especializada para que o carro fosse restaurado e ganhasse a cor de sua pele.

O próprio artista batizou o trabalho como “Black Service”, que na tradução literal quer dizer “serviço de preto”. A ideia do artista é ressignificar algo pejorativo e acabar com esse comportamento preconceituoso. Esse nome, inclusive, fica estampado no carro.

A restauração fez com que o carro fosse todo desmontado, da carroceria ao motor. Também havia pontos enferrujados que foram arrumados. Ao todo foram sete meses de serviço até o resultado final.

Para reproduzir fielmente o tom de pele de Seu Jorge, uma empresa especializada usou um equipamento de nome espectrofotômetro, utilizado direto no antebraço do cantor. Já a cor da palma da mão de Seu Jorge foi usada para marcar a pintura do interior do Fusca 1979 (confira os vídeos abaixo).

“Muito feliz que meu fusquinha chegou. A palma da minha mão está aqui dentro. Que lindo. Estou muito feliz”, disse o artista durante a entrega.