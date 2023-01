Selena Gomez e Drew Taggart, do The Chainsmokers, estão namorando, diz site

Os rumores vêm quatro meses após a Us Weekly ter confirmado que o músico estaria namorando a modelo Eve Jobs, filha de Steve Jobs

A cantora Selena Gomez e Drew Taggart, músico do grupo The Chainsmokers, estão namorando. As informações foram reveladas pela revista norte-americana Us Weekly, que disse que os dois “não estão mais tentando esconder o romance”.

Uma fonte afirmou que os artistas são “muito casuais e discretos” e que o casal costuma sair para jogar boliche e ir ao cinema. Conforme a revista, eles estariam “se divertindo muito juntos”.

Os rumores vêm quatro meses após a Us Weekly ter confirmado que o músico estaria namorando a modelo Eve Jobs, filha de Steve Jobs. Eve, que agora desativou a conta do Instagram, ainda aparece em uma foto no perfil de Drew.

Segundo a revista, porém, o relacionamento dos dois terminou antes de o músico começar a se relacionar com Selena. “A separação de Eve e Taggart foi ‘totalmente amigável’. Os dois ainda são ‘amigos’ e se sentem ‘maduros e seguros de seguirem caminhos diferentes’”, disse a Us Weekly.

