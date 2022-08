Segundo colunista, Fiorella Mattheis está grávida de herdeiro da Globo

Ainda de acordo com o veículo, a atriz fez o anúncio da gravidez durante uma reunião apenas para amigos mais íntimos

Fiorella Mattheis, de 34 anos, é a mais nova mamãe. De acordo com informações da coluna de Léo Dias, do site Metrópoles, a atriz está grávida de seu primeiro filho, fruto da relação com Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo.

Ainda segundo o veículo, Fiorella fez o anúncio da gravidez durante uma reunião com amigos mais íntimos, que contou com Giovanna Ewbank e Gabriela Pugliesi, entre os famosos.

A atriz e Marinho, que estão juntos desde 2017, vivem uma união bastante discreta e longe dos holofotes. Nas redes sociais, o casal praticamente não aparecem juntos.

Roberto Marinho Neto é um dos sócios e também foi o presidente do Grupo Globo, o 17º maior conglomerado de mídia do mundo.