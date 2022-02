Sarah Jessica Parker diz que não se sentiria bem com retorno de Kim Cattral

Apesar de muitos fãs sonharem com a presença de Kim Cattral em “And Just Like That”, série derivada de “Sex and the City”, isso não deve acontecer. “Eu não tenho nenhuma expectativa realista de Kim Cattrall aparecer novamente”, disse Michael Patrick King, criador da atração, em entrevista à revista Variety.

Ao ser questionada sobre o assunto, Sarah Jessica Parker, intérprete de Carrie e produtora executiva do programa, afirmou que não se sentiria bem com o retorno de Cattral ao papel de Samantha. “Eu não acho que ficaria tudo bem, porque há muita história pública de sentimentos que ela compartilhou. Eu não participei nem li nenhum dos artigos [sobre o assunto], apesar da maioria das pessoas estar inclinada a fazer com que eu saiba do que se tratam”, disse.



Os dois têm opinião semelhante sobre o tema. “Nós não procuramos Kim por isso, você sabe”, acrescentou Parker. “Depois que não fizemos o filme e o estúdio não conseguiu cumprir o que ela queria, nós temos que escutá-la e entender o que é importante para ela. E isso não encaixava no que era importante ou necessário para nós”, completou.



A boa notícia para quem gostou de “And Just Like That” é que Parker e King desejam seguir com uma segunda temporada da série. Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO e da HBO Max, confirmou à Variety que a empresa também tem interesse na continuação da atração, embora oficialmente a sua renovação ainda não tenha sido anunciada.



Nesta quinta (3) foi veiculado o último dos 10 episódios da sequência que mostram os dramas e desafios de Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) agora vivendo os seus 50 e poucos anos em Nova York.

Segundo Bloys, apesar de ter dividido opiniões, a audiência da continuação de “Sex and the City” “tem sido fenomenal”.



(ATENÇÃO: A partir deste ponto, há spoilers sobre o último episódio de ‘And Just Like That’)

Mesmo sem a participação de Kim Cattral na série, Samantha se faz presente por meio de mensagens de textos. Para Sarah Jessica Parker, a saída encontrada pela série foi respeitosa e elegante. “Ela não foi vilã […] Acho que encontramos uma maneira de lidar com isso que era necessária e importante para as pessoas que a amavam”, afirmou ela.



No último episódio, há indicativos de que as duas se reconciliam. Após Carrie ir para Paris jogar as cinzas de Big (Chris Noth), ela manda uma mensagem para Samantha que está morando em Londres, e as duas combinam de se encontrar para tomar drinques no dia seguinte. O programa termina sem mostrar o reencontro.

Para Parker, era o momento certo para as amigas voltaram a se falar. “Carrie passou por um incidente devastador que alterou sua vida, e isso mudou sua perspectiva e como ela ama e quem ela ama”, concluiu.