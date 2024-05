‘Sangra meu coração’, diz Roberto de Carvalho ao lembrar um ano da morte de Rita Lee

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Há exatamente um ano, morria a Rainha do Rock, Rita Lee. Foi no dia 8 de maio de 2023 que o Brasil perdeu a maior expoente do gênero. Em sua rede social, o marido e músico, Roberto de Carvalho, lembrou da cantora e lamentou a falta que sente dela.

“Sangra meu coração e depois, por favor, me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor”, escreveu ele na legenda da imagem.

Reclusa nos últimos anos, a cantora havia recebido um diagnóstico de câncer de pulmão em 2021. Após tratamentos, em abril de 2022, a doença teria entrado em remissão.

No dia da morte, ela estava em sua casa, na capital paulista, com a família. O velório foi aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera.

Rotineiramente, Carvalho faz homenagens a Rita Lee. Uma das mais marcantes foi em agosto do ano passado, quando publicou um vídeo inédito dela, no qual aparecia brincando com o neto, Arthur, quando ele ainda era um bebê.

Arthur, hoje com seis anos, é filho de Antonio Lee e da escritora e influenciadora Camila Fremder. No vídeo, Rita segurava o neto no colo, conversava com uma voz tranquila, dava risada e beijava a bochecha do pequeno.