Sammy diz que não quer ser amiga nem conviver com Pyong após separação

O primeiro término do casamento havia sido em julho de 2021, com o surgimento de notícias sobre uma suposta traição por parte dele

São Paulo – SP (Folhapress)

Separados desde fevereiro de 2022, os influenciadores Sammy e Pyong Lee parecem que não querem mesmo manter uma relação próxima. Em conversa com seguidores pelas redes sociais, a moça deixou claro que não pretende ter amizade com o ex-marido, com quem tem Jake, 3.

“Nós chegamos à conclusão mútua de que não queremos ser amigos ou conviver por perto já faz um bom tempo. Falamos só sobre assuntos do Jake e apenas quando necessário. Assim encontramos paz”, comentou Sammy ao responder uma fã no Instagram.

O primeiro término do casamento havia sido em julho de 2021, com o surgimento de notícias sobre uma suposta traição por parte dele. O hipnólogo aparecia em um teaser do reality Ilha Record debaixo do edredom com a modelo argentina Antonela Avellaneda.

Porém, quando o reality show foi ao ar, foi mostrado que ele resistiu às investidas da argentina durante o confinamento, apesar de ter se deitado com ela na cama. Mesmo assim, Pyong e Sammy permaneceram separados. Três meses depois, os dois reataram.

Mas o caldo azedou pela segunda vez em fevereiro do ano seguinte, quando o rompimento foi definitivo.

“Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm carinho pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida”, disse Sammy, no Instagram. “Eu e a Sammy vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos e meu amor por ela será eterno”, afirmou Pyong, na mesma rede social.