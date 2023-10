Sam Neill esclarece ‘confusão’ em notícias de seu tratamento de câncer

astro de “Jurassic Park” explicou que suas falas em entrevista foram distorcidas pela mídia, que noticiou sobre sua quimioterapia

Folhapress

Belo Horizonte – MG

Sam Neill, 76, surgiu no Instagram nesta segunda-feira (16) para esclarecer uma confusão feita pela imprensa internacional sobre o tratamento de câncer que vem enfrentando.

Por meio de um vídeo, o astro de “Jurassic Park” explicou que suas falas, entrevista ao programa “Australian Story” foram distorcidas pela mídia, que noticiou que a sua quimioterapia não estava tendo o resultado esperado e que o medicamento usado por ele perde o efeito após 12 meses.

“Tudo está bem. Eu estou bem!!! Por favor, ignore histórias confundidas na imprensa hoje. Uma observação passageira sobre o programa nesta segunda à noite foi tirada do contexto. Por favor, tenham a certeza de que estou firmemente em remissão e planeio permanecer assim nos próximos anos. Está tudo bem, lindo dia aqui na Austrália Ocidental, e amanhã também estará”, escreveu na legenda.

CONFUSÃO

A imprensa internacional noticiou que Sam Neil estaria “preparado” para o resultado inesperado da quimioterapia.

O ator disse: “Bom dia! Estou de volta aqui na varanda, e é um dia lindo. Foi ao ar nesta segunda aqui na Austrália uma entrevista em que fiz um comentário aleatório de que o tratamento em que estou, que está em remissão, vai inevitavelmente deixar de funcionar. É isso que acontece, mas não é nada para se preocupar. Estou em remissão e planejo permanecer em remissão por muitos anos mais, e entendia-los com muitos novos trabalhos ainda. E, quando o tratamento deixar de funcionar, nós vamos tentar outra coisa, existem muitas opções para lidar com o câncer hoje em dia, é completamente diferente, então, por favor, parem de se preocupar. Estou recebendo muitas mensagens nas redes sociais e de amigos. Me perdoem por terem se preocupado. Está tudo bem, tudo ótimo, é um dia lindo e estou indo trabalhar”, disse na íntegra.

Atualmente, Sam Neill está em tratamento contra uma forma rara de câncer conhecida como linfoma angioimunoblástico de células T.

Cerca de três meses de quimioterapia, o tratamento parou de funcionar, informou o ator.

O tumor estava crescendo. Seu médico mudou o tratamento para um medicamento anticâncer raro – e funcionou.

Ele está em remissão há 12 meses, necessitando de infusões a cada duas semanas, por tempo indeterminado.

O ator Sam Neill, que ficou famoso como o médico Alan Grant no filme Jurassic Park – Parque dos Dinossauros (1993).