Saiba quantos idiomas Glória Maria, que viajou o mundo pela TV, dominava

A jornalista Glória Maria, morta nesta quinta-feira (2) aos 73 anos, vítima de câncer, se tornou conhecida por suas viagens internacionais e, principalmente, pelas entrevistas com poderosos e figuras famosas.

Em entrevista à revista Forbes, em 2020, ela contou dominar dois idiomas, o inglês o francês, e “arranhar” o espanhol e o italiano. “Qual o problema? Eu sou brasileira, então sempre consigo me comunicar com todo mundo, seja na Sérvia, seja no Oriente Médio. No final, a língua que todo mundo entende é o idioma da alma.”

Glória Maria construiu uma carreira cheia de momentos emblemáticos. Um deles aconteceu em 1977, quando ela se tornou a primeira repórter a entrar ao vivo e a cores no Jornal Nacional, da TV Globo, considerado o telejornal mais importante do país.

Uma das entrevistas mais marcantes aconteceu em 1996, quando a jornalista conversou com Michael Jackson durante as gravações do clipe “They Don’t Care About Us”, no Rio de Janeiro. Em 2005, Glória entrevistou Madonna, que lançava o álbum “Confessions on a Dance Floor”. Durante a entrevista, a jornalista presenteou a Rainha do Pop com um colar que Madonna decidiu usar na hora. “Ela foi de uma simpatia e de uma gentileza”, disse Glória em entrevista ao projeto Memória Globo.

A lista de entrevistas marcantes não para por aí. A jornalista conversou com Leonado Di Caprio, Harrison Ford, Nicole Kidman e viajou com o escritor Paulo Coelho pela ferrovia transiberiana até Moscou. Na década de 1980, Glória também entrevistou Mick Jagger, quando o cantor lançou “She’s the Boss”, seu primeiro álbum solo.