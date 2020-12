‘Sai de casa não, cara’, recomendou Eduardo Galvão a amigo depois de ser diagnosticado com Covid-19

PUBLICIDADE

Logo após ser diagnosticado com a Covid-19, o ator mandou um recado de áudio para um amigo, o ator Stepan Nercessian, manifestando preocupação com a doença. A mensagem foi enviada no dia 23 de novembro. Galvão morreu na noite desta segunda-feira (7), no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca.

“Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara.Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai”, disse Eduardo Galvão.

O ator deu entrada na unidade ainda no fim do mês passado, com 50% da capacidade pulmonar comprometida por conta do coronavírus, e precisou ser entubado no dia 1° deste mês.

“Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz”, disse Nercessian.

Eduardo Galvão estrelou dezenas de novelas na TV Globo, como “O Salvador da Pátria” (1989), “A Viagem”, “O Clone”, “Despedida de Solteiro”, “Paraíso Tropical”, “Porto dos Milagres”, entre outras. Seu trabalho mais recente na TV foi em “Bom Sucesso”, em 2019.

Na Record, integrou o elenco de “Apocalipse” (2017), e na Band fez “Dance Dance Dance” (2007). No GNT e na HBO, participou das séries “Questão de Família” (2014) e “Magnífica 70” (2015).