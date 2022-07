Ruivinha de Marte, que já gravou clipe com Anitta, sofre acidente de carro

A influencer precisou ir ao hospital fazer exames; Nas redes sociais ela contou do susto que passou com o namorado

A influenciadora Ruivinha de Marte, que chegou a gravar um clipe com Anitta, bateu o carro e teve de ir ao hospital fazer uma batelada de exames. O acidente foi em Manaus (AM).

Pelas redes sociais, ela contou que o susto foi grande. “Eu bati esse lado [o direito da cabeça] no airbag. Foi muito forte o impacto. Eu sei que o meu carro amassou tudo. Mas estamos com vida, eu e meu namorado”, contou.

Mesmo não se lembrando de muitos detalhes, a influenciadora que faz sucesso com dancinhas no TikTok recorda que na hora do impacto ficou surda. “Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Minha pressão baixou, meu braço ficou formigando, bati meu joelho também. Fiz tomografia para ver se tinha acontecido alguma coisa na cabeça, mas está tudo certo.”

Não bastasse tudo o que aconteceu, Ruivinha ainda disse que houve quem tripudiasse dela após o acidente. “Tem muitas pessoas que não gostam de mim. Ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar, sim. Vieram no meu direct comentar besteira. Dizer bem feito”, finalizou.