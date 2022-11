Ronaldo Fenômeno testa positivo para Covid no Qatar e não vai torcer para o Brasil no estádio

Ex-jogador diz que está com sintomas gripais e ficará isolado nos próximos cinco dias no quarto de hotel

Ronaldo Fenômeno está no Qatar, mas vai desfalcar a torcida brasileira no jogo contra a Sérvia, no Estádio Lusail, nesta quinta-feira (24). O ex-atacante da seleção brasileira testou positivo para Covid-19 e terá que ficar em isolamento social no hotel, onde está hospedado. Um dos líderes da conquista do pentacampeonato há 20 anos, foi quem anunciou o diagnóstico nas redes.

“Ontem à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas, hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, uma gripe leve. Acabei fazendo teste de Covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem”, começou Ronaldo.

Acionista do clube mineiro Cruzeiro e do Real Valladolid, clube da segunda divisão do campeonato espanhol, Ronaldo desejou boa sorte aos jogadores e a equipe técnica. “Estou acompanhando a Copa do Qatar. Estava programado para assistir ao jogo do Brasil no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem”, finalizou o ex-jogador.