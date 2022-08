Romário termina namoro e exclui fotos com ex das redes sociais

O casal estava junto a sete meses, inclusive, a influenciadora digital já estava morando na casa do ex-jogador

Romário e a influenciadora digital Marcelle Ceolin não estão mais juntos, de acordo com o jornal “Extra”.

O ex-jogador decidiu terminar o relacionamento depois de sete meses juntos. Marcelle, que é 25 anos mais jovem, já estava morando na casa de Romário, mas voltou para o Rio Grande do Sul, sua terra natal, após o rompimento.

Ainda segundo a publicação, o craque apagou todas as fotos com a ex-namorada em seu perfil no Instagram e parou de segui-la. Marcelle também não o segue mais.