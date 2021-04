Rodrigo Hilbert vira meme após revelar que construiu capela para casar com Fernanda Lima

Juntos desde 2004 e pais dos gêmeos João e Francisco, 12, e Maria Manoela, 1, eles celebraram a união em uma cerimônia íntima no ano passado

Rodrigo Hilbert, 40, virou meme na noite deste domingo (11) após Fernanda Lima, 43, revelar que o apresentador construiu a capela em que eles se casaram. Juntos desde 2004 e pais dos gêmeos João e Francisco, 12, e Maria Manoela, 1, eles celebraram a união em uma cerimônia íntima no ano passado, durante a quarentena.

“Foi uma aventura que a gente fez porque o Rodrigo já tinha feito a proposta e a capela”, disse Fernanda Lima em entrevista ao programa Fantástico, na Globo.

O nome do apresentador ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. “Rodrigo Hilbert construiu a capela, rezou a missa, casou com a noiva e fez o jantar para os convidados”, comentou um internauta.

“Ele construiu a capela. Tenho 100% de certeza que esse homem é um delírio coletivo, não é possível existir alguém assim”, escreveu outro.

“Realmente só há uma coisa que Rodrigo Hilbert é incapaz de fazer: O Pudim”, brincou outro. No ano passado, o apresentador viralizou nas redes quando uma receita de pudim ao leite que ele fez e foi exibida no programa É de Casa não deu certo.