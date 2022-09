Robinho volta às redes para declarar apoio a Bolsonaro

Ex-jogador não fazia postagens antes mesmo de ser condenado por estupro

O ex-jogador de futebol Robinho, 38, quebrou o jejum de quase dez meses afastado nas redes sociais para fazer uma postagem na tarde desta sexta-feira (30) em apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Ele retirou os comentários das postagens desde que foi condenado em fevereiro por estupro na Itália.

Ele postou no Instagram uma imagem em um campo vestindo o uniforme da seleção brasileira de futebol e mostrando dois dedos em cada uma delas, indicando o número do candidato. Na legenda ele escreveu “22” e acrescentou uma bandeira do Brasil.

O atacante Robinho, 37, foi condenado em fevereiro na terceira e última instância da Justiça italiana, pelo crime de estupro coletivo, cometido há nove anos em Milão, quando ele jogava pelo Milan. Com a sentença, que é definitiva, ele passa a ser considerado culpado. A pena é de nove anos de prisão, com multa de 60 mil euros (R$ 374 mil).

Os internautas comentaram no Twitter o apoio do ex-jogador a Bolsonaro. “Robinho, condenado por estupro, postou mais uma vez apoio ao atual presidente do Brasil. Na postagem, várias curtidas de amigos cristãos e quem odeiam bandidos. Vai entender essa galera”, escreveu um usuário da rede social.

“É a mesma galera que odeia e massacra o Casagrande por ser um ex-dependente químico. Uma galera que passa pano para o goleiro Bruno também, como já vi vários”, tuitou um internauta. “O puro suco do ‘cidadão de bem’. Robinho, condenado por estupro, declarando apoio ao Bolsonaro. Esses são os que se denominam homens de Deus e defensores da família”, comentou outro usuário do Twitter.