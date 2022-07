Roberto Carlos pede silêncio e se recusa a dar flor para fã que puxou sua mão em show

O cantor já tinha dito que entregaria rosas quando cantasse Jesus Cristo, se irritou com um grupo que postou-se diante do palco antes da hora

Poucos minutos antes de encerrar a apresentação que abriu sua temporada de shows em São Paulo, na noite desta quarta-feira (27), Roberto Carlos mostrou mais uma vez que não tem mais paciência para fãs aflitos.

O cantor, que já tinha dito que entregaria rosas só quando cantasse “Jesus Cristo”, se irritou com um grupo que, formado majoritariamente por mulheres, postou-se diante do palco quando ele começou a cantar “Como É Grande o Amor Por Você” -antes da hora, portanto.

“Vocês se adiantaram. A hora é no ‘Jesus Cristo’, mas desta vez passa.”

A bronca seguinte não demorou a vir. O grupo em frente ao palco começou a cantar “Como É Grande o Amor Por Você” com ele, que não gostou e acrescentou ao “desta vez passa” a fala “desde que vocês fiquem quietinhas”.

A terceira foi o estopim. Enquanto apresentava “Jesus Cristo”, enfim o momento da distribuição de rosas, uma fã puxou a mão do cantor. O Rei, então, bronqueou e decretou: “Não vou dar!”.

Roberto Carlos também se estressou num show na quarta-feira passada (20), cerca de uma semana depois da ocasião em que mandou um fã calar a boca. O motivo de seu descontentamento? O mesmo, a aglomeração dos fãs à beira do palco para ganhar rosas.

“Depois do que aconteceu na semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar ‘Jesus Cristo’. É que, se não, eu posso estar nervoso. E quando eu fico nervoso… porra! Saiu sem querer, viu?! Meu negócio não é falar. É cantar”, disse, com as risadas meio tortas que fazem a alegria de seus imitadores.