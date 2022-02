Rita Moreno detalha relacionamento abusivo com Marlon Brando: ‘Homem ruim’

A estrela Rita Moreno, de 90 anos, entrou em detalhes pela primeira vez sobre seu relacionamento abusivo com Marlon Brando. O desabafo foi feito no especial da revista Variety, “Actors on Actors”, ao lado de Jessica Chastain.

No relato, a artista revela que, inclusive, pensou em tirar a própria vida para se livrar do período turbulento. O ator morreu em 2004, aos 80 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória.



A relação começou em 1950 e, desde aquela época, o relacionamento era conturbado. “Foi emocionante estar com Marlon. Ele era extraordinário de várias formas, mas ele era um homem ruim quando se tratava de mulheres”, revela.

Moreno revela que não sabia que era o grande amor da vida do ator. “Descobri depois que ele morreu. Disseram-me que havia apenas uma fotografia dele e de uma mulher no seu quarto, e era ele e eu naquele filme (“A Noite do Dia Seguinte”, de 1969)”, recorda.



A atriz explica que não conseguia tomar providências quanto aos abusos de Brando: “Eu era uma pessoa tão diferente naquela época, tinha todos os ingredientes de um capacho. Era por isso que estávamos juntos, era uma relação muito complicada. Ele tinha medo de mim porque eu o conhecia muito bem. Então, quando ele mentia, eu o olhava e dizia: ‘Marlon, olha para mim’, e ele começava a sorrir. Eu conseguia ler ele como um livro, era por isso que ele me amava e também por isso que ele me maltratou em tantas formas”, diz.



Com o trauma cada vez mais intenso em sua vida, Rita cogitou tirar a própria vida: “Eu tentei acabar com a minha vida com pílulas na casa dele. E realmente foi uma tentativa de fazer isso, eu não entendia que se eu fosse matar essa patética e triste Rita, o resto dela também ia embora comigo. Eu não parecia entender isso”.



Os dois ficaram sete anos juntos e, um tempo após, Rita conheceu o grande amor de sua vida, o ator Lenny Gordon.

Entretanto, Marlon ainda assim tentou reatar o romance. “Eu estava casada, tinha uma linda filha, Fernanda, e ele estava pronto para tentar de novo. Não conseguia acreditar, e eu não estava pronta para isso, mas ele estava. Antes do meu marido e minha filha irem para a França, onde estávamos gravando o filme, em uma cidadezinha linda, ele estava pronto para fazer isso, e eu não acreditava”, desabafa. Por fim, Moreno garantiu que jamais permitiria alguém tratá-la assim novamente –o que deixou Jessica Chastain bastante emocionada.