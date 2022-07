Rita Lee será homenageada no Grammy Latino com prêmio por conjunto da obra

O reconhecimento pela carreira da célebre rainha do rock foi anunciado nesta segunda-feira durante um evento preparatório

A cantora Rita Lee será homenageada no Grammy Latino 2022, que acontece em 17 de novembro, com o prêmio Lifetime Achievment, ou de contribuição em vida.

O reconhecimento pela carreira da célebre rainha do rock foi anunciado nesta segunda-feira (25) durante um evento preparatório do Grammy Latino que teve a presença de brasileiras como Manu Gavassi, Luísa Sonza, Agnes Nunes e Giulia Be, que também cantar músicas de autoria de Rita para celebrá-la.

Na ocasião, a Academia Latina de Gravação definiu a data da premiação, que será em Las Vegas, no Estados Unidos. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal Univisión.

Ainda não há, porém, os indicados, que só serão revelados em 30 de setembro após um primeira rodada de votações entre 28 de julho e 8 de agosto. Os vencedores serão definidos depois, em avaliação da academia entre 30 de setembro e 13 de outubro.

Rita Lee ficou mais reclusa nos últimos tempos, após a descoberta de um câncer no pulmão. Em abril, a família da cantora de 74 anos publicou que ela estaria “curada” do câncer no pulmão, diagnosticado em maio de 2021, e estava desde então em tratamento. Vale notar, porém, que tecnicamente o termo “curado” não é o mais preciso para a comunidade médica. O termo mais preciso seria a remissão do câncer, que estaria sob controle, sem evidências do tumor.