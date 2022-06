Rita Lee aparece de cabelo curto após tratamento contra câncer no pulmão

A cantora compartilhou o registro em suas redes sociais e recebeu uma sequência de elogios de seus seguidores na publicação

A Rainha do rock brasileiro Rita Lee, de 74 anos, apareceu nesta segunda-feira (20) com os cabelos curtos, após ter feito tratamento contra um câncer de pulmão, do qual revelou em abril ter se curado.

A cantora, posou para as lentes do marido, o guitarrista Roberto de Carvalho, e compartilhou o clique em seu Instagram.

Nos comentários, uma série de elogios. “Perfeita!!”, escreveu um seguidor. “Te amo Rita, você é maravilhosa”, disse outra.

Rita foi diagnosticada com a doença em maio de 2021, e revelou ter dado um nome inusitado ao seu tumor, Jair, em “homenagem” ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL).