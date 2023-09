Filha de Maurício de Sousa passa por cirurgia de emergência 

A filha do cartunista brasileiro, que inspirou a personagem Magali da obra “A Turma da Mônica”, foi internada com insuficiência cardíaca.

Minha gente, eu tenho certeza que todos vocês conhecem o cartunista Mauricio de Sousa e sua mais significante obra “A Turma da Mônica”, porém, o que muitos não sabem é que muitos dos seus personagens foram inspirados em pessoas reais, como a Magali, que foi inspirada na sua filha Magali Spada.

Eu usei ela de exemplo pois é exatamente dela que vou falar para vocês. Na última terça-feira (12), a filha do cartunista foi internada com insuficiência cardíaca e foi submetida a uma cirurgia de emergência. Uma semana após o ocorrido, hoje (19), a assessoria de imprensa da empresa de seu pai, a Maurício de Sousa Produções, divulgou uma nota falando sobre o ocorrido e atualizando o quadro clínico da filha de Maurício.

“Na última terça-feira (12), Magali Spada, inspiração para a criação da personagem Magali, da Turma da Mônica, deu entrada em um Hospital, em São Paulo (SP) para realização de uma cirurgia. O procedimento para tratamento de uma insuficiência cardíaca foi realizado com sucesso. Com todo o acompanhamento médico necessário, ela está se recuperando bem”, notificou a assessoria da empresa.

Já em seu instagram, a Magali Spada publicou uma foto sorridente no hospital com a seguinte legenda: “Com o coração mais feliz do mundo”.