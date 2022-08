Representante diz que Anne Heche não deve sobreviver e fala em doação de órgãos

A atriz está sendo mantida em suporte de vida para avaliar se algum órgão pode ser doado, já que era uma escolha de Heche ser doadora

A atriz Anne Heche, 53, não deve sobreviver após o grave acidente de carro, de 5 de agosto, que a deixou em coma, diz um representante. “Infelizmente, devido ao acidente, Anne sofreu uma grave lesão cerebral anóxica e permanece em coma, em estado crítico.”

Agora, a atriz está sendo mantida em suporte de vida para avaliar se algum de seus órgãos pode ser doado, já que era uma escolha de Heche ser doadora. “Ela não deve sobreviver”, continua o representante da atriz, em comunicado enviado ao site People.

“Queremos agradecer a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no hospital West Hills.”

Na noite desta quinta-feira (11), fontes do Departamento de Polícia de Los Angeles disseram ao TMZ que os resultados dos exames de sangue da atriz apontaram que estava sob efeito de cocaína e fentanil quando sofreu o acidente.

Segundo comunicado, Heche está em condição extremamente crítica, com queimaduras pelo corpo, lesões no pulmão e em coma, respirando com ajuda de aparelhos. A artista dirigia em alta velocidade, em Los Angeles, quando perdeu o controle e se chocou com uma casa, provocando um incêndio no local.

Heche, que tem uma longa carreira como atriz, é mais conhecida pela comédia romântica “Seis Dias, Sete Noites” (1998) e pelo filme-catástrofe “Volcano: A Fúria” (1997), além de por um longo relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres, 64. Ela estava com diversos projetos em andamento.