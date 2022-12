Relembre os casais famosos que se formaram em 2022

Encontros e reencontros, alguns surpreendentes, marcaram o ano entre as celebridades

MARTHA ALVES

O ano de 2022 foi marcado por encontros e reencontros amorosos. Um dos novos casais que surpreendeu o público foi Rafa Kalimann, 29, e José Loreto, 38, que assumiram publicamente o namoro no show especial de 80 anos de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro, em agosto.

O namoro João Guilherme Silva, 18, filho do apresentador Faustão, com a modelo Schynaider Moura, 34, também foi assunto constante nas redes sociais e na imprensa de celebridades. Após tornar público o relacionamento, em fevereiro, os dois não conseguiram escapar da obsessão pelo assunto “diferença de idade” e, em mais de uma oportunidade, João disse ser “o mais maduro da relação’.

O cantor cantor Thiaguinho, 38, e Carol Peixinho, 36, ex-participante dos realities Big Brother Brasil e No Limite (Globo), também optaram por fazer um post no Instagram para assumir o namoro, em fevereiro. Eles compartilharam a mesma foto juntos nas redes sociais, após inúmeros rumores do relacionamento. “Luz para tudo que é lado. No céu, no nosso olhar, no nosso coração…E que seja sempre assim…iluminado! Felizão com sua Luz”, escreveu o cantor.

Dois meses depois, foi a vez de Fernanda Souza, 38, ex-mulher de Thiaguinho, apresentar, pela primeira vez, a namorada ao público. Ela publicou uma foto no Instagram com Eduarda, que não tem perfil no Instagram, e escreveu na legenda: “Amor é amor”.

É nas redes sociais que os anúncios de namoro acontecem, e foi assim também com Larissa Manoela, 21, e André Luiz Frambach, 25. Em julho eles contaram ao mundo via Instagram que estavam namorando. Ela publicou uma foto agarrada ao namorado em uma cachoeira, com a legenda “Modo nós”. Ele compartilhou uma foto dos dois deitados na areia de uma praia com a frase: “Quando é para ser…é.”

Wanessa Camargo, 39, e o ator Dado Dolabella, 41, negaram por alguns meses que estavam juntos de novo, 20 anos depois de se separarem. Eles foram flagrados juntos pela primeira vez em julho, um mês depois de a cantora anunciar oficialmente o divórcio do empresário Marcos Buaiz, com quem esteve casada por 17 anos. Desta vez, o namoro teve a benção do pai de Wanessa, Zezé Di Camargo, que já foi contra o namoro no passado.

Outro relacionamento que deu o que falar foi o do ator Victor Pecoraro, 44, com a atriz e ex-miss Rayanne Morais, 33. Isso porque ele conheceu Rayanne enquanto era casado e chegou a admitir que traiu a ex-mulher. Depois voltou atrás e falou que o casamento estava em crise quando a conheceu. Em agosto, Pecoraro e Rayanne resolveram assumir a relação.

Depois de mais de um ano solteiro, o ator Elliot Page, 35, também assumiu em novembro o namoro com o ator e comediante canadense Mae Martin, 35, no Lacma Art Film Gala 2022, evento vip patrocinado pela Gucci. Eles posaram juntos no tapete vermelho e postaram fotos nas redes sociais. “Meu rei Elliot Page”, escreveu Martin na legenda das fotos.

Outra famosa que assumiu o relacionamento no mesmo evento foi a cantora Billie Eilish, 20. Ela e o cantor Jesse Rutherford, 31, da banda Neighbourhood, surgiram no tapete vermelho embrulhados em um cobertor. Billie e Rutherford são amigos há anos, mas só em novembro apareceram juntos como um casal.

Os ex-BBBs Viih Tube, 22, e Eliezer, 32, começaram a sair em junho e diziam não querer rotular o relacionamento. Acabaram assumindo o namoro e divulgando momentos de felicidade em publiposts nas redes. O relacionamento evoluiu rápido e, em setembro, o casal anunciou que espera a primeira filha.

Ex de Tom Cruise, a atriz Katie Holmes, 43, foi flagrada por paparazzi aos beijos com o músico Bobby Wooten, 33, no Central Park, em Nova York. Isso foi em abril, e de lá para cá, os dois já apareceram juntos em vários eventos, indicando que o ano de 2022 fez bem ao relacionamento -assim como aconteceu com outras celebridades.