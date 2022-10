Raquel Pacheco recorda vício em cocaína e lamenta gasto com droga

Raquel deu detalhes da primeira vez em que consumiu cocaína, substância que se transformou em um perigoso vício para ela

A escritora e empresária Raquel Pacheco, de 37 anos, recordou em entrevista ao podcast “Inteligência Limitada”, de Rogério Vilela, o período em que se dedicou a prostituição, sob o pseudônimo de Bruna Surfistinha, e acabou também se envolvendo com drogas.Raquel deu detalhes da primeira vez em que consumiu cocaína, substância que se transformou em um perigoso vício para ela.

“Foi no primeiro Natal longe da minha família. Fazia dois meses que estava me prostituindo. Fui passar o Natal com uma colega minha [de prostituição] que também não tinha contato com a família”, relatou.

“Estava todo mundo lá, cheio de bebida, de drogas. Tentei resistir, até que ouvi a frase que não deveria ter ouvido naquele momento: ‘se você der um teco, vai esquecer que tem família, vai parar de sofrer’.

Foi uma lavagem cerebral gigante em uma frase”, acrescentou ela.

Segundo Raquel, o vício aconteceu de forma imediata. “Bate na hora, o efeito passa muito rápido.

Cheirei muito nessa noite e fui dormir consciente da merda que tinha feito na minha vida. Fui dormir e acordei no outro dia já com vontade.

“Fiquei um bom período [consumindo]. Boa parte do que ganhei nesse início [como prostituta] acabei gastando com cocaína”, relatou ainda a moça.