Rapper Takeoff, do Migos, é baleado na cabeça e morre aos 28 anos

Famoso pelo trio Migos, o rapper norte-americano Kirshnik Khari Ball, mais conhecido como Takeoff, foi morto com um tiro na cabeça após uma briga num boliche, aos 28 anos. As informações são do site TMZ.

Segundo a publicação, policiais receberam uma ligação às 2h30 com relatos de que algumas pessoas tinham se ferido após uma briga no local localizado em Houston, no Texas.

Takeoff jogava com o amigo Quavo uma partida quando houve um tumulto e disparos foram ouvidos. Em imagens obtidas pelo TMZ, é possível ver o músico já caído e sendo socorrido por quem estava no local. Outras duas pessoas também se feriram e foram levadas ao hospital. Não há informações quanto ao estado de saúde delas.

O grupo Migos havia terminado em 2022 depois da saída de Offset. O primeiro grande sucesso foi “Versace”, em 2013. Eles atingiriam o número 1 na Billboard em 2016 com “Bad and Boujee”.

Quavo e Takeoff formavam uma dupla e lançaram recentemente o projeto “Unc & Phew”. Na segunda (31), eles haviam disponibilizado no YouTube o clipe do single “Messy”.