Rainha do Baile do Copa, Izabel Goulart fala sobre o noivo na Sapucaí

Modelo, que é Angel da Victoria’s Secret, conversou com a imprensa

ANA CORA LIMA

Bem que Izabel Goulart tentou repetir a tática que usou no Baile do Copacabana Palace de interagir o menos possível em um dos camarotes da Sapucaí, na noite desta segunda-feira (20), mas não deu. Depois de passar rapidamente pela entrada principal e só posar para fotos, a top model voltou misteriosamente para conversar com os repórteres.

Empolgada, Izabel contou que tem vontade de desfilar e que, depois de tantos anos fazendo parte do casting da Victoria’s Secret, tiraria o desafio de letra. “Qualquer coisa que eu colocar vai ser mais confortável. Já usei fantasia de vinte e oito, trinta quilos, e o que vejo nas meninas agora são mais leves.”

A modelo também falou sobre o noivo, Kevin Trapp. “Ele é mais brasileiro do que eu, às vezes. Ele queria vir, mas está jogando. Infelizmente, a agenda dele é muito difícil de bater com a minha também, mas ele está me escrevendo sem parar. Louco para saber as coisas (risos).”

A conversa seguiu sobre a cerimônia de matrimônio. “A gente sonha com um casamento no momento certo, em uma noite incrível com as pessoas que amamos. Por causa da pandemia, fiquei sem trabalhar um tempo e agora estou focada na carreira.”