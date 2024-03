Rainha Camilla diz que Kate Middleton está ‘emocionada com o apoio’ após revelar câncer

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A família real britânica segue com seus compromissos profissionais depois do anúncio que Kate Middleton, 42, faz tratamento contra um câncer. Nesta quarta-feira (27), a rainha Camilla visitou o Mercado de Agricultores de Shrewsbury, no Reino Unido, e deu notícias sobre o estado de saúde da Princesa de Gales aos jornalistas e súditos que a acompanharam no evento.

Camilla conversou com duas meninas que desenharam à mão cartões de melhoras para Kate Middleton e comentou. “Eu sei que Catherine está emocionada com todos os desejos gentis e apoio”, disse a Rainha a dupla e ela chegou a sorriu ao ser perguntada se a mulher do príncipe William estava bem.

Além de Kate, o rei Charles 3º está em tratamento contra um câncer e portanto, afastado também das funções públicas. A rainha então se tornou a realeza mais importante a retornar aos compromissos oficiais dos Windsor.

A princesa Kate Middleton reapareceu oficialmente, nesta sexta-feira (22), depois de dois meses sumida após uma cirurgia abdominal em janeiro. O Palácio de Kensington divulgou um pronunciamento em vídeo da princesa sobre o seu estado de saúde.

No vídeo, Kate falou a primeira vez sobre a descoberta de um câncer. “Em janeiro passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres, era esperada que minha condição não fosse liga ao câncer. A cirurgia foi um sucesso, mas os exames depois da operação mostraram que era câncer. Meus médicos me aconselharam a passar por uma bateria de quimioterapia preventiva”, declarou.

O rei Charles 3º recebeu o diagnóstico em fevereiro e está em tratamento contra um tumor. O tipo de câncer não foi revelado, mas acabou sendo descoberto após uma operação na próstata no início do ano.