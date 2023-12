Rafa Kalimann recupera Instagram após ser hackeada e ameaçada de ter nudes vazados

A influenciadora Rafa Kalimann contou nas redes sociais que teve seu Instagram hackeado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A influenciadora Rafa Kalimann contou nas redes sociais que teve seu Instagram hackeado. Ela já recuperou seu perfil e publicou uma série de ameaças recebidas do criminoso, entre elas a de ter nudes vazados.

Todas as imagens do perfil dela foram apagadas. Rafa conta com mais de 20 milhões de seguidores. Dentre as mensagens que ela publicou como sendo da pessoa que teria invadido seu perfil, uma em que ele diz que vai mostrar a todos suas conversas particulares e fotos íntimas.

“Eu vou mostrar tudo para todo mundo. Me responde senão eu posto. Tenho tudo, conversas, documentos, fotos, endereço”, dizia a mensagem.

Pelo X (antigo Twitter), Rafa publicou prints de outras mensagens em que o hacker teria sido mais direto em relação ao que pretendia fazer para prejudicar a influenciadora. Ele também queria a atenção dela.

“Manda ela entrar em contato comigo. Eu tenho senha de tudo. Vou vender o Tiktok dela. Já estão me pedindo nudes e eu vou achar para mandar”.

No início deste domingo (31), Rafa demonstrou preocupação com a situação. “Nunca fiquei tão desesperada e angustiada”, escreveu Rafa no X. “Já estou cuidando com a minha equipe e já acionamos todas as pessoas possíveis”, avisou.