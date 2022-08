Rafa Kalimann desabafa sobre passado sofrido e afirma: “Foi horrível”

A ex-bbb falou sobre sua vida pessoal e profissional durante um bate-papo no ‘Quem Pode, Pod’, de Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme

A influencer Rafa Kalimann, de 29 anos, desabafou e revelou uma parte pouco conhecida do seu passado. Durante o bate-papo no podcast ‘Quem Pode, Pod’, das apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a ex-bbb contou que chegou a passar fome.

Durante a conversa, Rafa relembrou que tentou ser modelo no início da carreira. Ela disse que foi para São Paulo para tentar seguir com o trabalho, mas não conseguia devido ao biotipo. Nessa época, passou por muitas dificuldades.

“Foi horrível em São Paulo, passei lá cinco anos, não deu certo, passei fome. Eu venho de família pobre. Meu pai me mandava 120 reais para passar o mês, morava em república de modelos”, iniciou.

“Não me encaixava [no padrão de modelos], emagrecia, emagrecia, e não chegava nos 90 de quadril, porque tenho mais bumbum e coxa e isso me frustrava. Não deu certo. Voltei para a casa dos meus pais frustradíssima“, disse a influencer, lamentando o fato de ter retornado à Minas Gerais após perceber que não iria conseguir viver como modelo.

Machismo

Além dos momentos delicados na carreira, a ex-bbb, que conseguiu chegar até a final do reality show, também comentou que já sofreu e praticou todo tipo de machismo possível e impossível. Segundo ela, sua passagem pelo programa fez com que ela percebesse vários comportamentos que ela tinha, não condizia com sua atual postura perante à mídia.

“Dentro de mim existe uma sementinha de confrontar [o machismo], mas ainda assim eu meio que aceitava, era meio tipo ‘e agora o que eu fiz, será que eu deixei de fazer algo, que não sou suficiente?’. E o Big Brother foi muito importante para isso“, comemorou.

“Depois que eu saí de lá entendi o impacto disso, eu tenho voz, não preciso aceitar que um cara me olho de um jeito que eu me sinta desconfortável. Você começa a ver que não está disposta a viver situações assim. Eu estou tão bem que para ter alguém do meu lado ele precisa somar”, continuou.