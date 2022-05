Rafa Kalimann desabafa após críticas sobre sua magreza

A influenciadora conta que eliminou mais de dez quilos nos últimos meses graças à reeducação alimentar, e está feliz e satisfeita com suas novas medidas

Era para ser só mais um clique de viagem, mas a foto compartilhada neste domingo (8) por Rafa Kalimann gerou uma onda de comentários agressivos nas redes. Muitos dos seus seguidores apontaram (como se tivessem esse direito) uma magreza excessiva e não a pouparam de comentários ácidos, alguns com requintes de crueldade.

“Ela deve estar com alguma doença”, “acabada”, “assustadora”, e “perdeu a essência” eram algumas das colocações feitas por parte de seus mais de 22 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora conta que eliminou mais de dez quilos nos últimos meses graças à reeducação alimentar, e está feliz e satisfeita com suas novas medidas.

Rafa chegou a ironizar as críticas ao seu corpo após compartilhar um registro em que aparece no estádio de futebol do Chelsea, na Inglaterra, mas nesta terça-feira (10), decidiu agradecer as mensagens de apoio que recebeu na publicação. Antes disso, apagou todos os comentários negativos.

Foto|Reprodução

“Carinha inchada porque dormi e acordei chorando lendo as mensagens de carinho de vocês, não me canso de ler e precisamos enaltecer isso para que esse seja o fluxo aqui nas redes. Que a gente não perca a boa intenção, a motivação de fazer o outro se sentir bem, que as redes não sejam entregues nas mãos dos que buscam ferir, magoar, ofender”, escreveu.

A ex-BBB reafirmou que tem sido difícil lidar com as críticas e reforçou a importância do apoio dos fãs para ajudá-la a enfrentar os ataques nas redes: “De fato, em alguns momentos segurar o remo cansa, a correnteza pesa e o que vocês fizeram ontem foi conduzir esse barco comigo”.