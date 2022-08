Rafa Kalimann comemora estreia como atriz: ‘Eu vou chorar’

A vice-campeã do BBB 20 interpreta Paloma, uma influenciadora digital e apresentadora, na série ‘Rensga Hits’

Rafa Kalimann, de 29 anos, fez sua estreia como atriz na nova série ‘Rensga Hits’ e se mostrou emocionada. A série foi lançada na noite desta quarta-feira (3) no Globoplay. Em seu perfil no Twitter, ela comemorou: “PALOMA TÁ NO AAAAAR MEU DEUS EU VOU CHORAR”

A série conta a história de Raíssa Medeiros, vivida por Alice Wegmann, uma jovem do interior que descobre que é traída pelo ex-noivo e o abandona no altar, partindo rumo ao sonho de viver de música em Goiânia.

Antes de chegar à cidade, Raíssa atola o carro e, com tudo dando errado, usa seu talento musical para expressar seus sentimentos e compor o que, depois de um tempo, se torna o maior hit do feminejo brasileiro – só que não na sua voz, mas na da estrela em ascensão Gláucia Figueira (Lorena Comparato).

O elenco conta ainda com Deborah Secco, Fabiana Karla, Jeniffer Dias, Lúcia Veríssimo, Maíra Azevedo, Stella Miranda, Guida Viana, Alejandro Claveaux, Mouhamed Harfouch, Maurício Destri, Samuel de Assis, Sidney Santiago Kuanza, Ernani Moraes e Ivan Mendes, além de participações de nomes como Naiara Azevedo, Gali Galó e Gabeu.