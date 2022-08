‘Querendo viver um romance, mas ninguém chega em mim’, diz Yasmin Brunet

A modelo está solteira desde o fim do romance com o surfista Gabriel Medina, em janeiro deste ano

Yasmin Brunet, de 34 anos, usou as suas redes sociais neste domingo (31) para fazer um desabafo. A modelo está solteira desde o fim do relacionamento com Gabriel Medina, e reclamou que ninguém “chega nela”, quando ela vai em algum evento ou balada.

“Eu querendo viver um romance mas ninguém chega em mim quando eu saio… galera pode chegar”, escreveu ela em sua conta pessoal no Twitter.

Nos comentários, os seguidores duvidaram da situação. “Não é possível que ninguém chega em uma mulher linda assim”, disse um internauta. A modelo ainda recebeu convites: “Vem pra Portugal que eu chego”, disse outro.