‘Quem tá aproveitando a folga?’, diz Deborah Secco em dia sem jogo na Copa

Além de fazer uma função nova na carreira, Deborah Secco tem chamado atenção pelos looks que usa na tela do canal esportivo

Deborah Secco é uma das atrações do SporTV na cobertura da Copa do Mundo 2022. Comentarista do “Tá na Copa”, a atriz brincou com o primeiro dia sem jogos desde que a competição no Qatar começou.

“E hoje não tem jogo! Quem tá aproveitando a folga?”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Além de fazer uma função nova na carreira, Deborah Secco tem chamado atenção pelos looks que usa na tela do canal esportivo. A atriz modifica o uniforme do “SporTV” a cada edição do programa, que é diário.

A figurinista dos programas esportivos da Globo Carol Gama comentou sobre os looks de Deborah Secco.

“A atração foi uma reformulação do ‘Tá na área’, que já tinha a pegada de humor e descola um pouco de outros programas do SporTV. Quando pensamos no conceito e convidamos a Deborah, a gente já tinha essa ideia de customizar as roupas. O uniforme tem um peso histórico. No jornalista, há a máxima de que a roupa não pode chamar mais atenção do que a notícia. Mas a Deborah é a notícia. Ela está ali como parte da equipe, mas como leiga, atraindo outros públicos. Isso é da Copa. Então, pensamos em criar algo único para ela”, disse Carol ao jornal Extra.