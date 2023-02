Quem é Samara Joy, estrela do jazz que venceu Anitta e foi xingada nas redes

Joy começou a se apresentar no ensino médio, cantando junto a uma banda de jazz. A cantora nasceu em um lar musical

Samara Joy, uma cantora de jazz dos Estados Unidos, venceu o Grammy de Artista Revelação, acumulando duas estatuetas na premiação e mandando Anitta para casa sem nenhuma. A cantora brasileira, primeira pessoa do país a ser indicada ao Grammy em quase 50 anos, era uma das mais consideradas para a categoria.

Samara Joy nasceu no Bronx, bairro de Nova York que é considerado o berço do hip hop. Ficou conhecida ao ganhar a competição Sarah Vaughan International Jazz Vocal em 2019 e lançou seu primeiro álbum, “Samara Joy”, dois anos depois. Em 2022, lançou “Linger Awhile”, segundo disco.

Joy começou a se apresentar no ensino médio, cantando junto a uma banda de jazz. A cantora nasceu em um lar musical. É neta do casal de cantores gospel Elder Goldwire e Ruth McLendon, do coral The Savettes, e seu pai, Antonio McLendon, viajou os Estados Unidos como baixista da banda do também gospel Andraé Crouch.

Aos 16 anos, a cantora chegou a cantar no coral da igreja como vocalista principal. As apresentações do grupo eram transmitidas ao vivo, o que levou Joy a encarar a música com mais seriedade. Nessa época o jazz era algo secundário para ela -cena que se inverteria ao ganhar a Sarah Vaughan International Jazz Vocal.

Após Samara Joy derrotar Anitta, fãs brasileiros encheram a última postagem da artista americana com comentários ofensivos. Internautas declararam o ódio do Brasil a cantora e exigiram a devolução do prêmio, entre outras ofensas.