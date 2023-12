Quem é Marco Calvani, cineasta italiano marido de Marco Pigossi?

Pigossi e Cavani tornaram o relacionamento público em novembro de 2021

Folhapress

São Paulo – SP

Marco Pigossi, 34, e o cineasta italiano Marco Calvani, 42, se casaram. A informação é da Band.

QUEM É MARCO CALVANI?

Ele é irmão mais velho do famoso ator italiano Luca Calvani. Luca construiu carreira internacional com os filmes “Um Bom Rapaz” (2009) e “Em Roma” (2010).

Seu principal momento como ator foi na série de televisão “Borgia”, exibida em 2011 e produzida em uma parceria entre franceses e alemães. Ele voltou a fazer uma participação no programa dois anos depois.

Ele recebeu prêmios pelos trabalhos como dramaturgo na França e nos EUA entre 2013 e 2015. A peça “Óleo” foi uma das que mais se destacaram na carreira do diretor. Em 2017, o italiano dirigiu o curta-metragem “The View from Up Here”, produção em parceria de franceses com norte-americanos e baseado em uma de suas peças. O elenco do curta conta com a presença de Melissa Leo, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2011 pela atuação em “O Vencedor”.

O diretor revelou ter sido vítima de abuso sexual na infância. No ano passado, ele lançou o curta “A better half”, uma história ficcional baseada na história do italiano.

Calvani mora nos EUA, onde ensina redação e atuação. O italiano também é o fundador e diretor artístico do “Mixò” um centro cultural internacional com sede em Roma que reúne jovens atores e escritores. Ele também é membro da “Dramatists Guild of America”, importante organização para dramaturgos, compositores, escritores e letristas que trabalham no teatro norte-americano.

Pigossi e Cavani tornaram o relacionamento público em novembro de 2021. Os dois compartilharam uma foto em que aparecem de mãos dadas durante passeio por uma praia de Los Angeles, EUA.