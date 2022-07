Quem é Dominique Honnebier, o homem mais bonito do mundo segundo Anitta

Modelo holandês é namorado de Gaby Costa e arrisca português na internet

Há poucos dias, o nome do modelo Dominique Honnebier começou a pipocar para muitos brasileiros. O holandês foi elogiado por Anitta, 29, enquanto a artista se apresentava na Holanda. A artista parou o show e disse: “Nunca tinha visto uma pessoa tão bonita na minha vida inteira, eu estou passada”.

Após o elogio, o modelo já tem mais de 150 mil seguidores em seu Instagram e arrisca frases em português em seus Stories. Na biografia do perfil, ele se descreve como “apenas um holandês aleatório com dois cachorros”.

Honnebier é namorado da influenciadora digital brasileira Gaby Costa, e costuma compartilhar selfies exibindo os cabelos loiros e olhos azuis, além de fotos e Stories de seus treinos na academia e também de seus cachorros, Olly e Diggle.

Na última terça-feira (5), quando Anitta o avistou, ele estava junto de Gaby Costa, que explicou para a cantora que o modelo era seu namorado. “Que namorado bonito gente”, disse ela, em resposta à influenciadora.

Honnebier gostou do elogio da cantora e compartilhou o vídeo no Instagram. “Aparentemente eu sou o homem mais bonito que a Anitta já viu”, escreveu em português fazendo piada. Em seguida, ele explicou que estava no show com a namorada quando a cantora parou a música para falar com eles.