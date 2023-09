Quem do elenco de ‘Harry Potter’ já morreu?

Sir Michael John Gambon, que interpretou Dumbledore em seis filmes da saga Harry Potter, morreu aos 82 anos. Além dele, confira alguns atores da saga que já nos deixaram:

Em comunicado enviado ao jornal The Guardian, a família explicou: “Estamos desolados por anunciar a perda do Sir Michael Gambon. Pai e marido amado, Michael morreu pacificamente no hospital ao lado de sua esposa Anne e de seu filho Fergus, após uma pneumonia”.

Além dele, confira alguns atores da saga que já nos deixaram:

RICHARD HARRIS

O ator viveu o professor Alvo Dumbledore em “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) e “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002). Diagnosticado com um câncer linfático, Harris pediu para se afastar da franquia. Ele morreu em outubro de 2002, aos 72 anos.

ROBERT KNOX

O ator fez apenas uma participação na saga como um aluno da Corvinal. Em 2008, aos 18 anos, Knox foi esfaqueado na porta de um bar em Londres. O assassinato do artista deu origem ao documentário “(K)nox: The Rob Knox Story”, lançado em novembro de 2021.

RICHARD GRIFFITHS

Valter Dursley na franquia, o ator morreu em março de 2013, aos 65 anos, devido a complicações derivadas de uma operação coronária. Antes de interpretar o tio malvado em Harry Potter, o artista conquistou fãs com seu papel de tio Monty em “Os Desajustados” (1987), um dos maiores clássicos “cult” do cinema britânico. No cinema, também atuou em “Carruagens de Fogo”, “Superman 2” e “Gandhi”.

ROGER LLOYD-PACK

O artista morreu em janeiro de 2014, aos 69 anos, vítima de um câncer no pâncreas. O veterano viveu o influente membro do Ministério da Magia Bartô Crouch em “Harry Potter e o Cálice de Fogo” (2005).

DAVE LEGENO

Intérprete do lobisomem Fenrir Greyback, um dos vilões da saga, o ator morreu aos 50 anos, em julho de 2014. O corpo de Legeno foi encontrado no Vale da Morte, área ao leste do deserto do Mojave, na Califórnia.

Segundo a polícia local, quando o corpo do artista foi encontrado, ele já deveria estar morto há três ou quatro dias. As temperaturas de verão no Vale da Morte chegam a atingir cerca de 50?°C.

ALAN RICKMAN

Rickman interpretou um dos principais personagens de “Harry Potter”, o professor Snape. Ele morreu em janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de câncer. Apesar da fama como o professor que tem uma relação difícil com o menino Potter, Rickman já havia feito outros papéis importantes nas telonas, como o papel do vilão Hans Gruber, em “Duro de Matar”, em 1988, em seu primeiro papel em Hollywood.

Gruber foi o primeiro de três vilões memoráveis do cinema. Ele também foi o Xerife de Nottingham “Robin Hood”, em 1991, e o terrível Grigori Rasputin no filme para televisão de 1996, papel que lhe rendeu um Globo de Ouro. Pelo papel de Xerife, ele venceu um Bafta, considerado o Oscar britânico.

JOHN HURT

Hurt morreu em janeiro de 2017, aos 77 anos, também em decorrência de um câncer no pâncreas. O artista viveu o fabricante de varinhas Garrick Olivaras em três filmes: “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001), “Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 1” (2010) e “Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 2” (2011).

VERNE TROYER

Troyer, que deu vida ao duende Grampo em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, morreu em abril de 2018. Seis meses após a morte, o laudo médico confirmou que a causa foi suicídio. O ator ficou conhecido principalmente por interpretar Mini-Me em dois filmes da sequência “Austin Powers”, “O Agente Bond Cama” (1999) e “O Homem do Membro de Ouro” (2002).

Ele nasceu com acondroplasia, condição genética que provoca nanismo, e também ficou famoso por ser um dos homens mais baixos do mundo, com 81 centímetros.

HELEN MCCRORY

A atriz britânica interpretou Narcisa Malfoy, a mãe de Draco. Ela morreu em abril de 2021, aos 52 anos, vítima de câncer. McCrory quase interpretou uma personagem diferente na saga “Harry Potter”: ela foi originalmente escalada para ser a vilã Belatriz Lestrange, em 2006, mas acabou renunciando ao papel quando descobriu estar grávida de sua primeira filha, Manon.

ROBBIE COLTRANE

Robbie Coltrane, famoso por interpretar Hagrid na saga “Harry Potter”, morreu em outubro de 2022, aos 72 anos, por falência dos órgãos. Apesar de ter ficado famoso pelo papel como o meio gigante na franquia, ele também atuou em dois filmes da saga “James Bond” e em “Flash Gordon” (1980).

LESLIE PHILLIPS

Conhecido por dar voz ao Chapéu Seletor de “Harry Potter”, Leslie Phillips morreu em novembro de 2022, aos 98 anos. Ele sofreu um AVC em 2015 e se recuperava em casa.

