Príncipe Harry e Meghan Markle encerram amizade com David Beckham, segundo site

Segundo informações do The Mail On Sunday e New York Post, a longa amizade entre o Príncipe Harry, Meghan Markle e o ex-jogador David Beckham pode ter se desgastado. Relatos apontam que um telefonema tenso entre o casal real e os Beckhams teria sido o ponto final para a relação próxima que mantinham. Meghan teria acusado David Beckham de vazar informações confidenciais para a realeza britânica, o que gerou descontentamento entre as partes envolvidas.

Os Beckhams estiveram presentes no casamento de Meghan e Harry em 2018, demonstrando apoio ao casal. Porém, o fato de não terem sido convidados para o casamento do filho mais velho de David Beckham, Brooklyn, com Nicola Peltz, uma herdeira americana, pode ter agravado a situação e evidenciado a tensão na relação.

Em 2011, David Beckham e Harry foram fotografados juntos em uma festa pré-natalina, mostrando a proximidade que mantinham na época. No entanto, recentemente, os desdobramentos apontam para um possível afastamento entre as famílias.