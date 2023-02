Preta Gil se emociona com homenagens e reflete sobre câncer: ‘Sou abençoada’

No vídeo compartilhado por Preta, artistas como Ivete Sangalo, Ludmilla, Luisa Sonza, Tiago Abravanel, Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Lexa mandam recados para ela durante transmissões e blocos de rua

Preta Gil publicou na última quinta-feira, 23, um vídeo com diversas homenagens que recebeu durante o carnaval após ser diagnosticada com câncer no intestino.

No início de fevereiro, a cantora anunciou que cancelaria toda a sua agenda do feriado para focar no tratamento contra a doença, descoberta em janeiro.

No vídeo compartilhado por Preta, artistas como Ivete Sangalo, Ludmilla, Luisa Sonza, Tiago Abravanel, Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Lexa mandam recados para ela durante transmissões e blocos de rua.

“Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo esse amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada”, escreveu a cantora.

“Eu me pergunto: eu mereço todo esse amor? E penso que sim. Ele é a resposta de um amor que joguei no mundo, nas pessoas e ele tem se materializado da maneira mais linda.”

“Todas essas homenagens que recebi são o cristal desse amor e sim, eu as recebo sim e eu mereço sim. Eu amo vocês”, completou

Nos comentários do vídeo, mais artistas demonstraram apoio. “Só recebe porque merece”, disse Fernanda Gentil. “Te amo infinito”, escreveu Ludmilla.

Nas últimas semanas, Preta tem compartilhado atualizações sobre seu tratamento e estado de saúde. Ela está fazendo quimioterapia e, em vídeo publicado na sexta-feira, 17, afirmou que se sente melhor.

Estadão Conteúdo