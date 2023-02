Preta Gil lembra gordofobia de Silvio Santos e diz que não pensa mais em engravidar

Preta, mãe de Francisco, 28, também contou no bate-papo que tentou duas vezes fazer fertilização in vitro com o marido

São Paulo – SP A cantora Preta Gil, 48, revelou no podcast Quem Pode, Pod que já sofreu gordofobia de Silvio Santos nos bastidores do programa dele. “A gordofobia e todos esses preconceitos são estruturais. As pessoas muitas vezes achavam que estavam sendo boas comigo”, começou ela, que também lembrou o uso de remédios em determinada época de sua vida. “Fui ao camarim dele [Silvio], toda feliz, achei que ele iria me daria um programa no SBT. Aí ele virou para mim e falou assim: ‘quero te dar uma dica maravilhosa’. Aí pegou um papel, uma caneta [e falou:] ‘esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, e olha, emagreci, você vai ficar ótima'”, disse. Preta, mãe de Francisco, 28, também contou no bate-papo, gravado no final de 2022, antes do diagnóstico de câncer de intestino, que tentou duas vezes fazer fertilização in vitro com o marido, Rodrigo Godoy. “Nós fizemos o tratamento com 46 anos e tentei duas vezes consecutivas, mas não consigo enfrentar mais um. Fiquei muito abalada emocionalmente e os hormônios eram muito pesados, não tinha mais disposição”, comentou. Apesar disso, a artista não descarta outras maneiras de ser mãe novamente. “Não descartamos essa forma de ser mãe, mas acreditamos que existem outras maneiras. É um processo pessoal e íntimo que ainda estamos entendendo. Rodrigo é avô da Sol [filha de Fran Gil] e é um pai participativo. Adoraria que ele fosse pai de um filho nosso e ainda não esgotamos todas as possibilidades.” CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE