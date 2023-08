Pouco antes de fazer 70 anos, Fábio Jr. compartilha imagens da infância

Entre as fotos, o cantor posa com uma raquete, jogando tênis

Meses antes de completar 70 anos, o cantor Fábio Jr vem compartilhando fotos “do fundo do baú”. Nas imagens compartilhadas nesta quinta-feira, 3, o músico aparece ainda criança, sorridente. “Esse #TBT é de alguém que vai fazer 70 anos esse ano”, lembrou o artista, cujo aniversário é no dia 21 de novembro.

“Sempre foi lindo”, comentou uma internauta. Essas fotos não são as primeiras que o cantor compartilha em preparação para a data especial. Na última segunda-feira, dia 31, Fábio postou outras imagens de sua juventude. “Olha só como nesses quase ’70 tinha’ já fui um quase atleta”, escreveu. Entre as fotos, o cantor posa com uma raquete, jogando tênis.

Estadão Conteúdo