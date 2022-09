Post Malone deixa gorjeta de R$ 2.600 para barbeiro brasileiro

Post Malone aproveitou sua passagem pelo Brasil para fazer mais do que cantar no Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Post Malone, 27, aproveitou sua passagem pelo Brasil para fazer mais do que cantar no Rock in Rio. Além de realizar o sonho de um músico brasileiro chamando-o para tocar no palco do festival ao seu lado, o rapper também presenteou um babeiro que atuava na área VIP do evento com uma gorjeta de US$ 500 (R$ 2.600).

Jackson de Prado, conhecido como Baiano Barber, postou em suas redes sociais o momento em que atendeu o músico. “Acho que não caiu a ficha ainda que tive a oportunidade de atender esse cara! Humilde e simpático, Post Malone pediu permissão para fumar enquanto era atendido, perguntou se não me incomodava e no final me deixou uma baita gratificação.”

A gratificação mencionada foram os US$ 500 que Post Malone deixou para ele na última sexta-feira (2), um dia antes de o rapper fazer sua apresentação. Em suas redes sociais, o baiano comemora, não apenas a gorjeta, mas a fama que veio após tornar sua história pública. “Zerei o Rock in Rio”, afirmou ele. “De Vitória da Conquista para o mundo.”

Post Malone chegou ao Brasil na semana passada para se apresentar no festival e por onde passou esbanjou simpatia. Logo no desembarque já tinha dado autógrafos, abraços e tirado foto com os fãs de Justin Bieber que aguardavam no aeroporto.