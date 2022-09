Apresentador, Manoel Soares, é acusado de assédio moral, por funcionários da TV Globo

O apresentador é criticado por colegas de trabalho desde 2017.

Parece que o mocinho não é tão mocinho assim. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, o apresentador do programa ‘Encontro’, Manoel Soares, está sendo muito criticado por colegas de trabalho devido ao seu comportamento nos bastidores do programa.

Ele que a pouco tempo estava sendo taxado de coitado, por conta da opinião dos telespectadores a respeito da sua estreia oficial como apresentador ao lado de Patrícia Poeta, está recebendo diversas críticas de seus colegas de trabalho.

De acordo com relatos de um ex-integrante do programa ‘Encontro’, constantemente Manoel é definido como “grosso”, “folgado” e “deselegante”, isso desde 2017, quando o programa ainda era apresentado pela jornalista Fátima Bernardes.

Ele também já foi acusado de humilhar, em público, uma funcionária da TV Globo, fazendo comentários a respeito de seu órgão genital e foi acusado de assédio sexual nos bastidores da emissora.