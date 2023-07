Por que morte de Bruce Lee ainda é considerada um mistério após 50 anos?

Família de Bruce Lee não se manifestou oficialmente sobre teorias

São Paulo – SP (Folhapress)

A morte do ator Bruce Lee foi anunciada há 50 anos, em 20 de julho de 1973. A causa continua “rodeada de teorias”, segundo relato publicado pelo jornal Los Angeles Times em novembro de 2022.

A versão oficial diz que a morte de Lee foi causada por um edema cerebral, conforme relato da publicação estadunidense. O astro de Hollywood morreu aos 32 anos.

Consumo excessivo de água? Uma pesquisa do Clinical Kidney Journal reuniu especialistas em rins. Conforme o levantamento, a morte de Bruce pode ter sido causada por hiponatremia -diminuição do nível de sódio no sangue, o que pode ser causado pelo excesso de água no organismo.

Problema com líquidos causou edema, dizem os cientistas. “Em outras palavras, a incapacidade do rim de excretar o excesso de água matou Bruce Lee”.

Vários fatores aproximaram Bruce Lee de hiponatremia, segundo a pesquisa. O alto consumo de líquidos por dia e uma dieta à base de fluidos de cenoura estão entre os fatores analisados pelos cientistas.

Bruce Lee fumou maconha no dia de sua morte, conforme o relato do Los Angeles Times. Ele passou “algumas horas sozinho” após visitar a casa da atriz Betty Ting Pei com o produtor Raymond Chow. O artista sentiu “dor de cabeça e tontura” após beber um pouco de água por volta das 19h30.

O astro consumiu uma pílula de Equagesic -combinação de aspirina e meprobamato- na casa de Betty, segundo relato do The Times de 1973. Ele foi encontrado inconsciente e levado a um hospital duas horas depois.

O Los Angeles Times divulgou que o consumo da aspirina também causou a morte do ator. O relato de 1988 também disse que Bruce Lee desenvolveu um “sério vício” em maconha.

Família de Bruce Lee não se manifestou oficialmente sobre teorias. “O voo do Dragão” (1971), “A fúria do Dragão” (1972), e “Operação Dragão” (1973) estão entre os principais sucessos da carreira do artista.