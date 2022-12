Por que Felipe Neto torce freneticamente por Portugal na Copa do Mundo?

No Twitter, ele mostrou a sua empolgação com o jogo de hoje à tarde. “Vamo, p*rra!”, escreveu ele

Felipe Neto, de 34 anos, tem assistido aos jogos de Portugal na Copa do Mundo, no Qatar, com muita empolgação e torcida. Na terça-feira (6), o youtuber ficou animado com a vitória da seleção portuguesa, que ganhou de 6×1 contra a Suíça. A sua vibração com a boa fase do time do país europeu na competição mundial tem um motivo.

O youtuber é filho de uma mulher portuguesa e, por isso, tem dupla nacionalidade. Nos jogos, ele aparece com a camisa de Portugal para torcer para o país de origem da sua mãe.

No Twitter, ele mostrou a sua empolgação com o jogo de hoje à tarde. “Vamo, p*rra!”, escreveu ele.

Em outro momento, o youtuber gravou um dos gols da seleção portuguesa na partida. Ele registrou o instante que Pepe aumentou o placar contra a Suíça. “É gol. Eu estava filmando. É do vovô. Eu filmei”, comemorou ele.

“Treinador de Portugal calou minha boca de maneira deliciosa!!! Como é bom estar errado! Boa, Fernando Santos!! Continuo não gostando do trabalho como um todo, mas hoje está fenomenal”, avaliou o youtuber.

No fim do mês passado, Felipe brincou com fama de ser “pé-frio” devido ao fato de as seleções pelas quais ele estava torcendo terem sido derrotadas em suas respectivas estreias na Copa do Mundo.

Por meio de seu perfil no Twitter, o famoso postou fotos em que surge com as camisas das seleções da Argentina e da Alemanha, derrotadas na primeira rodada da Copa.

“Amanhã vou ver o jogo com a camisa da Sérvia”, brincou o youtuber ao fazer referência à estreia da seleção brasileira nesta quinta-feira (24).

A Argentina estreou ontem na competição e foi derrotada pela Arábia Saudita. Já a Alemanha jogou hoje contra o Japão e perdeu de virada. Em ambos os casos, as derrotadas foram consideradas “zebras” por comentaristas esportivos.