Polícia tem mandado para testar o sangue de Anne Heche após acidente

A polícia de Los Angeles conseguiu um mandado para testar o sangue de Anne Heche, 53, no dia em que ela sofreu o acidente que a deixou em coma em um hospital. A confirmação foi obtida pela revista People, que, no entanto, disse não ter tido confirmação dos resultados.

O exame seria para investigar se a atriz estava alcoolizada ou drogada enquanto dirigia na última sexta-feira (5), quando se chocou com uma casa e provocou um incêndio no local. Heche teve queimaduras por todo o corpo.

Segundo uma representante da atriz divulgou na segunda-feira (8), ela está em condição extremamente crítica. “Ela tem lesões significativas no pulmão que exigem uma ventilação mecânica e os médicos também diagnosticaram que a atriz irá precisar de intervenção cirúrgica para cuidar das queimaduras pelo corpo”, disse.

O acidente ocorreu por volta das 10h55 da manhã em Los Angeles. Segundo o departamento de polícia contou ao site Deadline, o veículo que a atriz dirigia estava em alta velocidade quando saiu da pista e colidiu com uma residência.

À CNN, um representante da polícia disse que o carro foi completamente tomado pelas chamas, assim como a casa que recebeu o impacto. A atriz foi levada ao hospital em estado crítico.

A emissora também conversou com uma pessoa próxima à atriz que disse que ela está na UTI. “Ela tem sorte de estar viva”, comentou a fonte. “Ela tem queimaduras graves e uma longa recuperação pela frente. A equipe e a família dela ainda estão tentando entender o que aconteceu.”

De acordo com o TMZ, antes da batida mais grave, a atriz já havia se chocado contra o muro de uma garagem do condomínio. Ela teria se assustado com o princípio de aglomeração e, ao tentar sair do local, acabou provocando uma nova colisão, seguida pelo incêndio.

A família da atriz pediu o apoio dos fãs na recuperação dela. “Anne está em condição estável no momento”, disseram em nota. “A família dela pede suas orações e pensamentos positivos. Também pedimos para respeitarem a privacidade dela neste momento difícil. Obrigado.”

Heche, que tem uma longa carreira como atriz, é mais conhecida pela comédia romântica “Seis Dias, Sete Noites” (1998) e pelo filme-catástrofe “Volcano: A Fúria” (1997), além de por um longo relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres, 64. Ela estava com diversos projetos em andamento.