Polícia suspeita de ‘uso excessivo de drogas’ por PC Siqueira

Um exame toxicológico será feito nas vísceras e pulmões para checar se o youtuber fez uso de cocaína

A Polícia Civil de São Paulo suspeita que PC Siqueira tenha feito uso de drogas antes de morrer, segundo apuração do UOL.

Foram pedidas perícias pela suspeita do “uso excessivo de drogas”, disse a polícia. “Foi visto um material similar a cocaína. A gente só depende do laudo para dizer que, de fato, é cocaína”.

Um exame toxicológico será feito nas vísceras e pulmões para checar se o youtuber fez uso da substância. “Não está comprovado. A polícia esteve no local, fez um levantamento e os laudos dirão se há substâncias nas vísceras e com relação ao que foi achado na casa”.

A investigação será em cima do suicídio, porque a cena do crime é “muito clássica” para esse tipo de delito.

Não é descartada a possibilidade de investigação contra quem forneceu a droga e a ferramenta usada para o suicídio. “Não vamos deixar de dar verificada e uma eventual investigação e auxílio no fornecimento de meios por parte de alguém. O crime de suicídio não comete quem morreu. Ninguém comete o crime de suicídio por tentar se matar, comete o crime quem fornece meios e instiga. Suicídio é cometido por aquele [que forneceu o meio]”.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

QUEM FOI PC SIQUEIRA?

Natural de Guarulhos, Paulo Cezar Goulart Siqueira nasceu em 18 de abril de 1986. Começou a trabalhar como ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos na adolescência.

Quando criança, PC era vítima de bullying das outras crianças por causa do seu estrabismo. Por isso, disse ter sido alfabetizado em casa.

Ficou famoso pelo trabalho no YouTube, ao fundar o canal “Maspoxavida”, a partir de 2010. Com humor, opinava sobre os mais variados temas. Atingiu mais de dois milhões de seguidores e 16 milhões de visualizações.

Muitas opiniões causavam polêmicas, em especial, as de cunho religioso. Ateu, ele fazia piada com símbolos ligados ao cristianismo. “Barata, em minha opinião, é a prova de que Deus não existe”, disse ele em um vídeo.

Sucesso na internet levou PC para a televisão. Apresentou programas na MTV entre 2011 e 2013, como PC na TV, MTV Games, Nunca Verão e Furo MTV.

Também participou do reality de empreendedorismo O Aprendiz, em 2019, na Band. E estrelou filmes de comédia, como “Internet – O Filme” (2017) e “Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?”.

Em 2020, PC disse aos seguidores que estava sofrendo com osteonecrose da cabeça femoral, uma doença degenerativa rara. No ano seguinte, fez uma cirurgia no quadril.

Em 2020, desativou a conta no YouTube por seis meses ao ser acusado de pedofilia e viu sua popularidade cair. Voltou a postar vídeos em dezembro daquele ano, rebatizou o canal com seu nome e manteve periodicidade, apesar de lutar contra problemas de saúde mental. O engajamento, no entanto, não foi o mesmo.

Em 2022, anunciou a venda de publicidade em seu Instagram por apenas R$ 100. O valor dividiu opiniões, e ele rebateu uma crítica: “Eu só estou trabalhando, cara. Calma”.

Sua última publicação no YouTube aconteceu há uma semana. No vídeo de sete minutos, ele falou sobre o término do namoro e amor-próprio.

