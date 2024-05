Pedro Scooby e surfistas chegam ao RS com jet-skis para ajudar em resgastes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Pedro Scooby e um grupo de surfistas de ondas gigantes chegaram ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (6) para ajudar nos resgates vítimas das chuvas que assolam o estado com jet-skis e equipamentos usados no esporte radical. Os atletas deixaram o Rio de Janeiro no último domingo (5) e chegaram na cidade de Xangri-Lá mais de 20 horas depois.

Os surfistas Iankel Noronha, Lucas Chumbo (Chumbinho), Michelle Bouillons e o lutador de MMA e piloto de jet ski Reyzinho Duarte também estão na comitiva. Os atletas são experientes no comando de jet-skis e resolveram usar seus equipamentos para ajudar nos resgates.

O grupo foi filmado enquanto recebia instruções de navegação de um local em Xangri-Lá, cidade alagada em decorrência das fortes chuvas. “Tem uma escola com duzentas crianças lá em cima, é um pouco longe”, diz ele. Eles também foram filmados comprando suprimentos alimentares e de limpeza.

Até a manhã desta segunda, haviam sido confirmadas 83 mortes em decorrência da tempestade que atingiu a região ao longo da última semana. De acordo com a Defesa Civil, há 20.070 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 129.279 desalojados. Do total de 497 municípios do estado gaúcho, 364 foram afetados pelas fortes chuvas da região.

Artistas como Luísa Sonza, Whindersson Nunes, Virgínia, Ivete Sangalo e Anitta e jogadores dos times Internacional e Grêmio mobilizam recursos para ajudar a crise humanitária.