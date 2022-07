Pedro Scooby e Cíntia Dicker anunciam gravidez com publicidade: ‘É isso mesmo’

Casal está junto desde 2020 e agora espera primeiro filho

O surfista Pedro Scooby, 33, será pai novamente. A atriz e modelo Cíntia Dicker, 35, fez o anúncio através de uma publicidade com o atleta em seu perfil do Instagram. No vídeo, ela pede que Scooby adicione no carrinho de compras itens como fraldas, chupeta e mamadeira.

“Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o Pedro Scooby)”, escreveu ela, na legenda do vídeo, fazendo uma referência à publicidade. “Que essa fase chegue cheia de amor e saúde”, completou.

Este é o primeiro filho do casal, que está junto desde 2020. Scooby também é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com a apresentadora e atriz Luana Piovani, 45, com quem foi casado de 2013 a 2019.

Nos comentários da publicação, fãs e famosos celebraram a novidade do casal e parabenizaram pela gravidez. “A dinda fica como… Amo tanto”, escreveu Carol Sampaio. “Parabéns para a família linda”, disse Valesca Popozuda. “Que venha com muita saúde”, escreveu outro internauta.

Recentemente, Scooby e o velocista Paulo André participaram do podcast Podpah para comentar sobre a vida pós-BBB e os compromissos que surgiram com o Big Brother Brasil 22 (Globo). Na época, o surfista disse que estava tendo dificuldades para ver os filhos.

Scooby ficou apenas três dias em Portugal, onde moram seus três filhos, Bem e os gêmeos Dom e Liz.

As crianças vivem com a mãe, a atriz Luana Piovani, e durante o reality show Piovani contou com a ajuda de Cintia Dicker para cuidar dos filhos