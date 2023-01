Paulo Betti alfineta comentário de Regina Duarte sobre Bolsonaro

Betti retrucou -“É a primeira vez que alguém dá sua vida sem morrer e foge para a Disney Kkkk”

São Paulo – SP

O ator Paulo Betti respondeu com ironia a um comentário de Regina Duarte sobre Jair Bolsonaro. A atriz, conhecida defensora do ex-presidente, escreveu no Instagram que ele “deu a VIDA por nossa Pátria”, com a palavra vida em maiúsculas mesmo.

Betti então retrucou -“É a primeira vez que alguém dá sua vida sem morrer e foge para a Disney Kkkk”. O ator se referia à ida de Bolsonaro para Orlando logo antes do fim do governo, evitando assim de passar a faixa presidencial para Lula, o novo presidente.

Duarte foi secretária da Cultura durante um curto período no governo Bolsonaro, e sofreu críticas da classe artística pelo seu apoio ao ex-presidente. Betti, por outro lado, é um apoiador de Lula. No seu último post no Instagram, ele diz que “Lula é um gigante!”, ao comentar um documentário sobre o líder do PT.

Duarte voltou aos palcos há pouco, com uma peça na qual lê textos de Monteiro Lobato, autor de ‘Sítio do Picapau Amarelo’ que é acusado de racismo e de quem ela é fã.